Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето проведут личную встречу во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел Мексики.

«Правительства Мексики и США согласовали встречу между президентами обеих стран в рамках саммита G20, главы государств оценят продвижение по различным темам двусторонних отношений», — сказано в сообщении МИД Мексики в Twitter.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после прихода к власти Трампа. Напомним, в ходе предвыборной кампании он пообещал построить стену для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью. В среду стало известно, что министерство национальной безопасности США в ближайшее время построит и испытает несколько образцов сооружения.

Напомним, саммит G20 пройдет 7–8 июля в Гамбурге. «Известия» уже писали, что на полях «большой двадцатки» пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Советник американского президента Герберт Макмастер сообщает, что во время своего европейского турне Трамп планирует обсудить «подход к России».