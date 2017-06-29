Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Москва откажется от предложения провести до конца лета консультации по учениям «Запад-2017» в рамках Совета Россия–НАТО, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что предложение генсека «выглядит довольно странным» и Россия вряд ли примет его.

«Именно на это и рассчитывает генсек НАТО. Его предложение нацелено на чисто пропагандистский результат, мол, русские опять не хотят идти на сотрудничество», — написал Клинцевич в Facebook.

Сенатор обратил внимание, что НАТО обычно просто ставит РФ перед фактом проведения каких-либо учений, а размещение элементов американской ПРО в Европе вообще выведено за рамки диалога.

Поэтому, по мнению Клинцевича, предложение Столтенберга, заранее знающего ответ Москвы на эту тему, — это провокация и элемент информационной войны, не имеющий отношения к налаживанию между странами реального диалога.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправил Москве заявку на проведение консультаций в рамках Совета Россия–НАТО по поводу намерений РФ и Белоруссии провести совместные учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября.