Президент Боливии Эво Моралес потребовал извинений от американского лидера Дональда Трампа за государственные перевороты, якобы инспирированные Вашингтоном, и попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

Моралес написал в своем Twitter, что если Соединенные Штаты хотят демократии для Латинской Америки, «пусть попросят прощения за государственные перевороты и не дестабилизируют ситуацию в Венесуэле».

Si EEUU quiere democracia en Latinoamérica que pida perdón por golpes de Estado y no desestabilice Venezuela.Si no,será otra trampa de Trump — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 29, 2017

«Если нет, то это будет новым мошенничеством от Трампа», — подчеркнул президент Боливии.

Как сообщил телеканал Telesur, Моралес оценил недавние заявления Трампа относительно намерения гарантировать демократию и свободу в Латинской Америке, но потребовал от президента США также закрыть для этого военные базы в регионе.