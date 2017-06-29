Американский сенат исправил технические ошибки в законопроекте об ограничительных санкциях против России и направил документ на рассмотрение в палату представителей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сенатор Бен Кардин заявил, что «технический вопрос» был урегулирован без значительного изменения законопроекта.

Ранее сенаторы одобрили поправку по расширению антироссийских санкций, однако законопроект был заблокирован нижней палатой конгресса США в связи с нарушениями конституционных положений. Согласно американской конституции, все инициативы, касающиеся государственных доходов, должны исходить от палаты представителей.

Новый пакет санкций предусматривает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских подсанкционных банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Кремль негативно относится к решению ужесточить ограничительные меры в отношении России, добавив, что это может обернуться санкционным пике.