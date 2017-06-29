В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уровень допустимой радиации превышен в 2,5 раза из-за лесного пожара, сообщили в минэкологии Украины.

«По данным радиационной разведки, в воздухе в районе пожара в 19.00 контрольные уровни, установленные гигиеническими нормативами для зоны отчуждения, превышены в 2,5 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар возник в четверг, 29 июня, примерно в 13.00 в районе комплекса «Вектор», где хранятся радиоактивные отходы

Пожар охватил почти 25 га леса, к тушению привлекли более 100 человек и более 20 единиц техники, среди которой два самолета и вертолет.