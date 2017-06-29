Министерство иностранных дел России в четверг раскрыло темы телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Беседа состоялась в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны.

Как сообщается на сайте МИД РФ в четверг, Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование кризиса в Сирии.

«Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов», – говорится в сообщении.

Также они обсудили необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, усиление борьбы с террористами и пресечения попыток применения химоружия.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что Тиллерсон тайно сообщил Лаврову о готовящейся химатаке со стороны правительственных войск Сирии.