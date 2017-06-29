Мужчина пытался въехать в толпу перед мечетью в округе Кретейле, пригороде французской столицы. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Водитель внедорожника задержан, его мотивы пока не ясны. Уточняется, что во время инцидента никто не пострадал, так как мужчине помешали барьеры, ограждающие мечеть. Как пишет газета Le Parisien, мужчина хотел отомстить за атаки, совершенные ИГ (организация запрещена в РФ) за последние несколько лет.

По сообщениям французских СМИ, на данный момент в пригороде Парижа проходит масштабная антитеррористическая операция.