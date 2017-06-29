Амурский тигр по кличке Умар отправится из Москвы в зоопарк американского Денвера, где его ждет невеста, сообщили на сайте Московского зоопартка.

Как уточнили в сообщении, амурский тигр участвует в программе по сохранению вида.

Зоопарк Москвы занимается успешным разведением этого подвила и передает животных в другие зоопарки по всему миру.

«Отправка Умара готовилась полтора года: очень много времени заняла подготовка документов и изготовление транспортной клетки, соответствующей американским требованиям. Умар улетел в США в багажном отсеке пассажирского рейса. Сначала он прилетит в Нью-Йорк, а оттуда, уже на машине, отправится в Колорадо», — говорится в сообщении столичного зоопарка.

Братья тигра Умара также передут зарубеж . Планируется, что их отправят в зоопарки Японии и Бельгии.

В Московском зоопарке рассказали, что практически все амурские тигры редких генетических линий в зоопарки мира попадают из России, потому что только в российские зоопитомники передаются тигры из природы.