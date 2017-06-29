Участница благотворительного аукциона Елена Фесюн, предложившая 11 млн гривен за завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, опровергла информацию о том, что отказывается от своей победы. Она подтвердила, что заплатит деньги за купленный лот.

Елена Фесюн подтвердила «РИА Новости» через соцсети, что она готова заплатить эту сумму, однако не знает, когда состоится завтрак с Анастасией Деевой. Напомним, ранее сообщалось, что она отказалась от лота и ошиблась, поставив такую большую сумму. В результате победителем был признан участник торгов Владислав Солошенко со следующей по величине ставкой в 10,1 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что Елена Фесюн украинскому сайту Strana.Ua сказала, что недопонимание между нею и организаторами торгов возникло из-за того, что она приобрела аукцион с Деевой не для себя, а для некоего мужчины, причем россиянина.

Напомним, в октябре 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Анастасию Дееву.