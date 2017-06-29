Частичное обрушение учебного корпуса национального университета экономики и торговли произошло из-за дождя, который подмыл здание, заявили в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

В ДНР также подтвердили, что в результате обрушения здания пострадала женщина, которую доставили в больницу. Угрозы ее жизни нет. Источник также опроверг информацию о теракте, которая ранее появилась в ряде СМИ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего произошло место частичное обрушение здания», — заявил источник.

Напомним, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что при обрушении здания в центре Донецка на территории торгового института никто не пострадал.