Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила о вынесении приговора 47-летней гражданке России, которую Киевский районный суд города приговорил к 11 годам заключения за поддержку Донецкой народной республике и работу на ее ведомства.

В пресс-релизе прокуратуры не названо имя россиянки, но отмечено, что она постоянно проживала в Харькове. Женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и конфискации имущества.

«Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства», — заявляет прокуратура.

Приговор не вступил в силу, так как в установленный апелляционный срок защита может обжаловать приговор.

Напомним, ранее на Украине был взят в плен представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Виктор Агеев, который добровольно присоединился к армии ЛНР. В Москве пообещали сделать всё возможное для его освобождения.