Тела 32-летней женщины и ее шестимесячного сына были обнаружены в лесополосе в Орловской области. Отмечается, что на телах были обнаружены признаки удушения. По факту убийства СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

По версии следствия, женщина сначала убила ребенка, а потом покончила с собой. Уголовное производство передано в введение отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.