Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Маск сообщил, что бурильная машина Godot уже прорыла первый сегмент тоннеля в американском мегаполисе.

«Бурение началось, и первый сегмент туннеля в Лос-Анджелесе завершен», — написал Маск.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.