Миллиардер Илон Маск начал строительство туннеля под Лос-Анджелесом
Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Маск сообщил, что бурильная машина Godot уже прорыла первый сегмент тоннеля в американском мегаполисе.
«Бурение началось, и первый сегмент туннеля в Лос-Анджелесе завершен», — написал Маск.
No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.— Elon Musk (@elonmusk) 28 июня 2017 г.
К идее построить туннель миллиардера подтолкнули огромные пробки в Лос-Анджелесе.
Проект предполагает строительство высокоскоростной автомобильной трассы под американским мегаполисом. О сроках строительства пока не сообщается.