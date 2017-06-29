Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Как сообщается, провокации, которые боевики готовили последние несколько недель, планируются в сирийском районе Нова-Джасем-Анхель.

«По замыслу террористов, в ближайшее время будет произведен подрыв нескольких боеприпасов, начиненных отравляющими веществами. Провокация будет произведена по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в начале мая 2017 года», — заявил источник.

Также он подчеркнул, что главная цель акции боевиков — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии для свержения нынешнего правительства.

«Как и в ситуации в Идлибе, к освещению провокации будут привлечены профессиональные журналисты, а сама «химатака» будет транслироваться через оппозиционные СМИ и социальные сети», — уточнил источник.

Он подчеркнул, что власти России 29 июня уже предупредили международную коалицию, возглавляемую США, о готовящейся акции террористов.

Белый дом ранее сообщал, что президент Сирии Башар Асад планирует химатаку, и обещал жесткий ответ, в случае если это произойдет. После этих заявлений американские власти привели свои военные силы в регионе в боевую готовность для нанесения удара по Сирии.