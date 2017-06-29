Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал на странице в соцсети Instagram фото со своими новорожденными детьми.

«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», — написал он в микроблоге.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

Ранее сообщалось, что двойняшек Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать. Родились малыши на западном побережье США. У 32-летнего Роналду уже есть один ребенок — 6-летний Криштиану-младший, для рождения которого спортсмен также прибегнул к суррогатному материнству.

В связи с рождением детей Криштиану Роналду пришлось покинуть Россию. В среду форвард заявил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций.