Большинство американцев полагают, что президент США Дональд Трамп должен прекратить пользоваться Twitter, свидетельствует опрос Quinnipiac University.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1212 респондентов. Им задавали вопрос о том, считают ли они, что Трампу на посту президента стоит прекратить пользоваться личным твиттер-аккаунтом.

61% американцев утвердительно ответили на этот вопрос, 32% поддержали стремление главы Белого дома писать в Twitter, а еще семь — не определились с выбором. Погрешность опроса не превышает 3,4 процентных пункта.

Напомним, ранее опасения относительно использования Трампом своего личного Twitter выражали и официальные лица США. Противники ведения блога Трампом заявляли, что президент делает в нем противоречивые заявления, порой идущие вразрез с официальной политикой Вашингтона.