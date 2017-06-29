НАТО сохранит присутствие в Афганистане и после 2017 года, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы подтвердили наши обязательства перед Афганистаном. Мы продолжим миссию «Решительная поддержка» после 2017 года», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Также он отметил, что ранее командование альянса решило направить в Афганистан дополнительные военные силы.

«На конференции по сбору сил в этом месяце 15 стран пообещали дополнительный вклад в миссию в Афганистане», — заявил генсек.

На данный момент 39 стран — участниц НАТО принимают участие в миссии «Решительная поддержка», общий военный контингент составляет 13,5 тыс. человек.