Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

При этом Макмастер отметил, что планируется встреча не только с российским президентом, но и с лидерами других стран. Во время своего европейского турне Трамп планирует обсудить «подход к России».

«Одна из целей — это подход к России. Президент ясно дал понять, что хотел бы, чтобы США и Запад развивали конструктивные отношения с Россией. Но он также дал понять, что мы будем выступать против дестабилизирующего поведения России», — сказал Макмастер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль надеются на встречу российского лидера с американским президентом на полях саммита G20. Отмечалось, что Германия рассчитывает на достижение договоренностей по климату в связи с желанием Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.