Спортсмен Федор Емельяненко проигрывает соперникам из-за того, что он прекратил употреблять анаболические стероиды. Об этом пишет «Газета.Ru», цитируя заявления чемпиона ведущей организации по смешанным единоборствам UFC Майкла Биспинга.

При этом Биспинг уверен, что прием допинга в прошлом не умаляет заслуг Емельяненко, так как японский промоушен Pride, с которым сотрудничал россиянин, поощрял употребление стероидов. После ликвидации данной организации всем бывшим членам промоушена пришлось отказаться от допинга, из-за чего спортсмены потеряли веру в свою неуязвимость, считает Биспинг. Американец уточнил, что не имеет подтверждений по факту употребления Емельяненко запрещенных веществ, а информацию о Pride получил от «третьих лиц».

Юрист Владимир Старинский считает, что WADA не заинтересуется заявлениями Биспинга. Тем не менее, по мнению эксперта, Емельяненко не удастся опровергнуть слова американца.

В прошлую субботу Федор Емельяненко проиграл четвертый бой подряд. После последнего боя врачи запретили россиянину участвовать в боях минимум на три месяца. После ряда поражений спортсмен изъявил желание продолжить участие.