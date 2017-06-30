История в датах: 30 июня
30 июня 1971 года в результате разгерметизации кабины во время возвращения на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11» — его конструкция не предусматривала скафандров на космонавтах. После катастрофы скафандры вновь стали обязательными. На фото: экипаж корабля — подполковник Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Пацаев в кабине корабля «Союз-11» в 1971 году
30 июня 1908 года на Землю упало космическое тело, которое принято называть Тунгусским метеоритом. Мощность взрыва оценивается примерно в 50 мегатонн, что больше самой мощной из использовавшихся на земле водородных бомб. На фото: тайга в районе падения метеорита в 1929 году
30 июня 1972 года была впервые использована «високосная» 61-я секунда, добавленная к последней минуте суток, чтобы компенсировать накопившуюся разницу между всемирным и средним солнечным временем. С тех пор такая секунда используется периодически, 30 июня или 31 декабря. На фото: процедура очистки знаменитых часов на башне Биг-Бен в Лондоне в 2014 году
30 июня 1894 года в Лондоне был открыт разводной Тауэрский мост. Его строительство велось в течение восьми лет, а одной из главных достопримечательностей стали пешеходные галереи в верхней части моста, где сейчас расположена смотровая площадка. На фото: открытие моста для прохода судов в 1895 году
30 июня 1956 года в газетах было опубликовано историческое постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», принятое еще на пленуме в феврале. На фото: полоса «Известий» с постановлением ЦК КПСС, номер вышел во вторник, 3 июля, 1956 года