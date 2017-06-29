От взрыва, произошедшего в центре Донецка на территории торгового института, никто не пострадал, заявил «Известиям» заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Пострадавших нет — это самое главное. Предварительно, по разрушениям мы говорим, что это был умышленный подрыв. Он направлен на то, чтобы подорвать гуманитарную программу по объединению наших территорий. Чтобы молодые студенты не приезжали в Донецк и не поступали в наши вузы», — сказал Басурин.

По словам заместителя начальника управления народной милиции ДНР, сейчас в Донецке МЧС работает в полном объеме.