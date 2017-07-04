Косово поставило больше всего боевиков на Ближний Восток в сравнении с остальными европейскими странами на душу населения. Об этом свидетельствуют данные свежего доклада ООН . В документе также говорится о том, что в самопровозглашенной республике за последние два десятилетия серьезно увеличилось влияние экстремистских организаций. А опросы общественного мнения показывают, что 22% косовских албанцев так или иначе оправдывают действия террористов-смертников. Эксперты отмечают, что стремление Брюсселя предоставить самопровозглашенной республике безвизовый режим чревато увеличением угрозы террористических атак в Евросоюзе.

Ряд исследований (использованных в докладе ООН, имеется в распоряжении «Известий»), свидетельствуют о том, что Косово лидирует (следом идут Босния и Герцеговина и Бельгия, Россия находится на 12-м месте) среди европейских стран по «экспорту» боевиков на душу населения для террористических организаций (ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» — деятельность организаций запрещена в России). В пресс-службе Миссии ООН в Косово «Известиям» подтвердили, что радикализация общества остается серьезной проблемой для Косово. А в Программе развития ООН «Известиям» сообщили, что сейчас идет активная борьба против экстремизма.

— В первую очередь речь идет о создании рабочих мест и борьбе с нищетой — одной из главных причин экстремизма. Кроме того, мы стремимся оценивать уязвимость общества и предупреждать необходимые органы о том, что конкретные лица в Косово могут быть завербованы террористами, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Программы развития ООН.

Согласно официальным данным полиции Косово, во время сирийского конфликта на Ближний Восток отправились 316 человек, включая 44 женщины. Однако эксперты отмечают, что реальная цифра намного выше. Кроме того, в самопровозглашенной республике (население около 1,8 млн. человек) за последние два десятилетия идет постоянное усиление влияния экстремистских организаций.

Так, 63% жителей Косово считают, что в их обществе существует серьезная проблема с радикализмом. Опросы, представленные в докладе ООН, также демонстрируют, что 22% косовских албанцев так или иначе оправдывают действия террористов-смертников.

Распространение радикальных идей среди косовских албанцев связано со сложной социально-экономической ситуацией в самопровозглашенной республике. Несмотря на прогресс, достигнутый за последние годы, это одна из беднейших и наиболее коррупционных стран Европы c уровнем безработицы около 27,5% (в первую очередь среди молодежи). С учетом того что большинство жителей (около 90%) исповедуют ислам, неблагополучные экономические условия создают плодородную почву для вербовки граждан.

— Саудовская Аравия и другие персидские монархии вкладывают большие деньги в религиозную пропаганду в Косово, как, например, в Боснии и Герцеговине. Радикализация осуществляется на уровне неправительственных фондов и организаций, которые проповедуют радикальную форму ислама. А безработные молодые люди зачастую ищут возможность заработать, -— отметил в беседе с «Известиями» эксперт по Балканам, научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Саудовская Аравия, таким образом, пытается расширять свое влияние. Кроме того, Эр-Рияду выгодно формирование контингента фанатичных граждан, для их дальнейшего использования в борьбе за сферы интересов.

Радикализм в Косово — дестабилизирующий фактор не только для балканского региона, но и для всей Европы, особенно учитывая стремления Брюсселя ввести безвизовый режим с Приштиной в ближайшем будущем.