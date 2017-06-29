Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что паспорта болельщиков получили около 26 тыс. иностранных болельщиков.

Мутко рассказал на пресс-конференции, что система безопасности на Кубке конфедераций в принимающих матчи городах работает безукоризненно. Вице-премьер также заявил, что доволен качеством футбола на турнире. Мутко заметил, что вчерашняя игра сборных Португалии и Чили могла «влюбить в футбол даже тех, кто им не интересуется».

«Около 26 тыс. иностранных граждан уже получили паспорта болельщиков. Правом бесплатного проезда между городами турнира воспользовались 60 тыс. человек», — заявил Мутко.

Вице-премьер сообщил, что средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тыс. зрителей. Среди посетителей 93% являются гражданами РФ и 7% — иностранцы.