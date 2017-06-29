На территории чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул пожар, в его ликвидации задействованы вертолет и два самолета. Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что возгорание произошло на территории Лубянского лесничества во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги, горят остатки древесины и лесной подстилки, площадь пожара около 25 га». В тушении пожара участвуют 102 человека личного состава, используются 22 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также два самолета Ан-32П. В готовность приведены 50 человек личного состава и десять единиц техники из разных областей Украины.