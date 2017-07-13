Французский тренер Фредерик Бужан возглавил сильнейший российский женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в середине сезона, но сумел завоевать три важных титула вместе с командой — чемпионата страны, Кубка России и Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). В эксклюзивном интервью «Известиям» Фредерик Бужан заявил о желании выиграть в следующем сезоне Лигу чемпионов, рассказал, насколько успешно ему дается изучение русского языка, и восхитился профессиональной солидарностью местных тренеров.

— «Ростов-Дон» стал обладателем трех трофеев под вашим руководством. Чувствуете себя героем?

— Нет. Все наши победы в первую очередь коллективные. Мы их достигли за счет ответственности и уверенного настроя игроков. Когда я пришел в команду, очень важно было немного психологически надавить на игроков, вселить в них уверенность в своих силах. Все-таки к решающим матчам нужно подходить в хорошем настроении. Если начинаешь думать, что ты более важен, чем остальные люди в клубе, то ты уже практически завершил в нем работу. Всегда надо думать об игроках, тренерском штабе и остальных сотрудниках.

— В чем главная составляющая успеха «Ростов-Дона» в этом сезоне?

— Мне сначала было трудно работать, потому что гандболистки, обладающие фантастическим мастерством, проигрывали много матчей в чемпионате. Нужно было менять тренировочный процесс и атмосферу в коллективе. Хотел, чтобы девушки нашли баланс между отношением к себе и уважением к сопернику. При этом в Ростове трудно работать, так как все вокруг говорят, что наша команда должна выиграть Лигу чемпионов, постоянно выходить в четверку сильнейших клубов. Когда слышишь это, начинаешь думать, что ты лучший тренер в мире. Однако я повторяю девушкам, что если они хотят считать себя лучшими гандболистками, то им нужно доказывать это стремление на тренировках. Главный мой месседж команде: нам нужны чемпионы, а не звездные игроки.

— Вы чувствовали давление ответственности за результат?

— «Ростов-Дон» является одним из лучших клубов в мире. У меня есть невероятный шанс, чтобы заниматься своим любимым делом. Я плохо спал три или четыре месяца, потому что мы проводили очень большое количество матчей за месяц. Но для меня это было не давление, а удовольствие.

— Как настраиваете девушек на матчи?

— «Ростов-Дон» — международная команда. У нас есть игроки из Испании, Франции, Бразилии, Норвегии. Анализируем матчи по видео и общаемся с гандболистками, указываем им на нюансы в игре. Когда я начинаю работать, меня не остановить. Я словно поезд. Есть начало пути, а есть его конец. Я сразу говорю девушкам: либо вы со мной в этом поезде, либо будете смотреть, как он уезжает. Но для меня поезд будет лететь на очень высокой скорости.

— Показалось, что внешне «Ростов-Дон» легко пережил потерю Анны Вяхиревой и Екатерины Ильиной. Это правда?

— Конечно, всегда легче работать, когда в твоем распоряжении все игроки. Я еще в январе решил, что нужно готовиться к разным ситуациям. У меня появилась идея сыграть с двумя линейными, удивить в финале «Кубань». Два часа до матча тренировали такую комбинацию. Тогда девушки хотели меня «съесть». Они не хотели играть в такой схеме. Но нужно было готовиться ко всему. То есть играть без Анны, Екатерины и Влады Бобровниковой. Надо было варьировать игру. Считаю, что не будь тех тренировок, мы бы столкнулись с проблемами в финальной встрече.

— Какие эмоции испытывали после победы в Кубке ЕГФ?

— Фантастические. Знаю, что фанаты много ожидали от выступления в Лиге чемпионов в начале сезона. Я следил за командой, смотрел матчи в еврокубках. На матчи «Ростов-Дона» приходило много болельщиков. Считаю, что в российском чемпионате нет большой конкуренции. В основном мы боремся за титул с «Ладой», «Кубанью» и «Астраханочкой». Болельщики ждали от нас побед в конце сезона, поэтому было важно выигрывать в турнирах. Приятно, что после неудачного старта сезона болельщики не забывают о команде и приходят на матчи. Они хорошо поддерживали «Ростов-Дон».

— Уровень соперников в Кубке ЕГФ заметно выше, чем в национальном чемпионате. Насколько сложно было настроить коллектив на матчи с российскими клубами?

— Это и есть разница между чемпионами и звездами. Когда ты выигрываешь один титул, то есть игроки, которые еще неделю делают фотографии с медалью или кубком (Улыбается.) Им это нравится. Каждый день про нас что-то пишут. Поэтому я напоминаю девушкам, что прошлые успехи нужно забыть и работать дальше. Уверен, летом «Ростов-Дону» предстоят трудные тренировочные сборы. Хочу быть уверен, что девушки забыли о победах и стремятся выступить еще лучше. Титулы остались позади, нужно писать новую главу в истории «Ростов-Дона».

— Языковой барьер в общении с игроками является для вас проблемой?

— Нет. В команде мне помогает переводчик. Кроме того, я пытаюсь что-то понять на русском языке и что-то говорить. Считаю, должен адаптироваться к России. В команде нет проблем в коммуникации. Я стараюсь разговаривать с гандболистками на русском. Убежден, что мы семья, которая открыта миру. К сожалению, у меня не было времени учить русский язык, ведь мы сыграли 30 матчей за месяц. Но стараюсь его осваивать сейчас, чтобы быть ближе к игрокам. Это важно для меня.

— Какое самое неожиданное поздравление вы получили после победы «Ростов-Дона»?

— Удивился, что российские тренеры хорошо относятся ко мне, с уважением. Все-таки мы конкуренты. Знаю, что все российские клубы хотят обыгрывать «Ростов-Дон». Однако тренеры были очень дружелюбными в общении со мной. Но нет ничего лучше, чем видеть, как твои игроки улыбаются. Когда я приехал в Ростов, девушки вообще не улыбались. Хорошее настроение подопечных для меня является лучшим подарком. Знаете, я уже сказал Виталию Кушнарёву (глава администрации Ростова-на-Дону. — «Известия»), что для меня деньги — это не главное в жизни. Сейчас «Ростов-Дон» — не просто клуб, а дружная семья.

— Команде обещали премиальные за победы?

— Думаю, премиальные прописаны в контракте у игроков. Девушки очень красивые и веселые. Наверное, они заранее обсуждали вопрос премиальных с руководством (Улыбается.) И это нормально. Все-таки гандболистки — профессиональные спортсмены. Конечно, девушкам нравятся цветы, но не только это (Смеется.) Сумму премиальных я не знаю.

— Гандбол во Франции более популярен, чем в России?

— В моей родной стране за чемпионство борется семь команд, а в России всего четыре. Но «Ростов-Дон» сильнее действующего чемпиона Франции. Российские клубы не раз встречались с французскими в еврокубках. Думаю, «Кубань» и «Лада» играют на уровне «Бреста». К примеру, финальный матч Кубка французской лиги собрал 19 тыс. зрителей. При этом он проходил в субботу вечером в Париже. На одном из французских телеканалов показывали эту игру. В то же время футбольный ПСЖ играл свой матч. Таким образом, у жителей был выбор, сходить на футбол или гандбол. Что касается мужского гандбола во Франции, национальная команда — лучшая в мире.

— Вы уже освоились в Ростове-на-Дону?

— У меня спокойная жизнь по принципу «дом — тренировка на базе, тренировка — дом». Отмечу, что в России люди любят гулять на улице, пить много кофе и чая. Это редкость во Франции. Считаю, что Россия больше похожа на Испанию. Если говорить о Ростове-на-Дону, то здесь мне нравится Пушкинская улица и набережная. Ростовчане — дружные люди. Чувствую себя как дома. Ростов-на-Дону напоминает мне Манхеттен. Учитывая, как хорошо развивается наша команда, думаю, что скоро о «донских красавицах» узнают во всем мире.

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