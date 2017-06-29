Парламент Великобритании выразил доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

В поддержку политики консерваторов выступило большинство депутатов. «За» проголосовали 323 парламентария, тогда как «против» выступили 309.

В начале июня в Великобритании прошли парламентские выборы, на которых консервативная партия Терезы Мэй лишилась большинства, получив 318 мандатов, что на 12 меньше, чем у них было. После этого консерваторы подписали соглашение о создании коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) и сформировали правительство.