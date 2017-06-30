В семье Павловых из Тверской области шесть детей. Все здоровые и активные и только шестилетний Никита — особенный. Его организм беззащитен перед вирусами и инфекциями, а самая обычная простуда быстро переходит в бронхит и пневмонию. Никита может заболеть даже летом, а на улицу выходит только в защитной маске. Его мечта — поехать на лето к дедушке на дачу, но сделать это он сможет, только если у него появится дорогостоящее лекарство.

Никита болеет с самого рождения, но диагноз «первичный иммунодефицит» (ПИД) ему поставили не сразу. Всё дело в том, что у ПИД нет уникальных черт — часто он прячется за симптомами обычных заболеваний: частыми инфекциями, проблемами с пищеварением и «плохими» показателями крови. Никита с двух лет часто лежал в больнице, но ни антибиотики, ни капельницы, ни многочисленные переливания крови не давали хорошего результата.

Только пять лет назад, после специальных исследований, тверские врачи обнаружили: в крови ребенка очень мало защитных клеток — В-лимцофитов, а показатели иммуноглобулинов находятся практически на нулевых отметках. Диагноз «первичный иммунодефицит» подтвердили в Москве, в ННПЦ ДГОИ имени Рогачева. Родителям объяснили: у Никиты врожденные нарушения иммунитета, ему необходима пожизненная заместительная терапия.

Жизнь мальчика и ее качество полностью зависит от лекарств. Когда в социальной аптеке есть препараты — Никита ведет обычную жизнь, когда нет — сидит дома. Он знает: заболеет — не сможет пойти гулять с собакой или кататься на велосипеде, с антресолей вновь достанут колючий шарф, а сестра принесет мороженое всем, кроме него. Никита старается выполнять все просьбы родителей, но иногда обижается и тихо плачет в углу: «Я всем мешаю».

Родители, как могут, стараются сделать жизнь сына яркой и полноценной. Сейчас они борются за право Никиты учиться не дома, а в школе. Правда, даже в «ограничительный» класс его могут не взять, ведь там будут вместе учиться дети с самыми разными диагнозами — с моторными и речевыми нарушениями, с аутизмом, ДЦП. И если диагноз Никиты ни для кого не опасен (заразиться ПИД невозможно, это врожденная мутация), то для него может быть опасно даже сидеть с кем-то за одной партой.

Школа ждет через год, и еще есть время добиться положительной динамики. А пока самая заветная мечта Никиты — уехать к дедушке на дачу. Для этого нужно справиться с осложнением на кишечник — пройти курс лечения противоопухолевым препаратом, который стоит 49 тыс. рублей. Вот только в социальной аптеке лекарство появится через месяц, а самостоятельно оплатить лекарство многодетной семье не по силам.

Средства на лечение Никиты собирает газета «Известия» и Благотворительный фонд «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова. Помочь можно, отправив сообщение с текстом «ИЗВЕСТИЯ (пробел) сумма пожертвования» на номер 3443, например: «ИЗВЕСТИЯ 300». Или сделав онлайн-перевод на сайте фонда: http://fondpodsolnuh.ru/help/ При переводе через сайт важно указать в назначении платежа имя и фамилию ребенка: «Благотворительное пожертвование для Павлова Никиты».