Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов американского телеканала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, назвав их «сумасшедшей» и «психопатом».

«Я слышал, что @Morning_Joe, у которых плохие рейтинги, критикуют меня (больше не смотрю их)», — написал Трамп в Twitter.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2017 г.

После этого президент оставил в микроблоге следующую запись, в которой упомянул, что ведущие напрашивались в гости в его имение в Мар-а-Лаго, добавив, что Бжезински сделала себе неудачную пластическую операцию.

«И как же получилось, что сумасшедшая Мика с низким IQ и психопат Джо приезжали в Мар-а-Лаго три ночи подряд в районе Нового года и добивались того, чтобы ко мне присоединиться? А у нее было сильное кровотечение из-за пластической операции на лице. Я сказал — нет!» — написал Трамп.

Судя по всему, президент ответил на колкости Бжезински, которые она отпустила в адрес Трампа во время своего шоу Morning Joe: «Если кто-либо начал твитить о внешности людей, оскорбляя их... начал ежедневно врать, унижать своих подчиненных... — такой человек должен быть выкинут со своего поста». Также Бжезински добавила, что такое поведение ненормально. Оба ведущих обвинили президент в диктаторстве.

Это не первый случай конфликта американского президента со СМИ. Ранее Трамп обвинил газеты The Washington Post и The New York Times, а также телеканал CNN в подлогах.