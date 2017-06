Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов американского телеканала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, назвав их «сумасшедшей» и «психопатом».

«Я слышал, что @Morning_Joe, у которых плохие рейтинги, критикуют меня (больше не смотрю их)», — написал Трамп в Twitter.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..