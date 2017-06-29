Глава пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина отказалась комментировать информацию об уходе из компании PR-директора Петра Лидова, назвав ее непроверенной.

«Не готова комментировать слухи и непроверенную инфу. То, что он находится в отпуске, — подтверждаю», — сказала Дорохина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Петр Лидов покидает компанию из-за своего сообщения в Twitter об участниках протестов в Москве. После публикации видео, в котором, как посчитали пользователи, он оскорбил протестующих, Лидов вынужден был принести извинения.