Реализация миграционного указа президента США Дональда Трампа стартует в четверг вечером (время по Вашингтону), об этом сообщил представитель администрации Белого дома.

«Мы дали распоряжение нашим дипмиссиям начать реализацию исполнительного указа в 8 вечера по восточноамериканскому времени 29 июня (3 утра 30 июня мск)», — сказал представитель администрации.

Верховный суд США ранее частично возобновил действие миграционного указа президента США, который ранее был заблокирован нижестоящими судебными инстанциями.

Указ Дональда Трампа предусматривает запрет въезда в Соединенные Штаты гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана сроком на 90 дней. Также запрет будет действовать «в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США».