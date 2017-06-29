Министры обороны стран — членов НАТО согласовали цели по усилению боевого потенциала альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня союзники согласовали новые цели, мы решили добиться усиления в ключевых областях: тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию», — сказал он.

Также Столтенберг отметил, что альянсу необходимо увеличить число боевых самолетов, способных преодолевать системы противовоздушной обороны (ПВО), и при этом усилить возможности своих ПВО.

«Мы намерены также усилить наши возможности ПВО, включая количество кораблей со средствами противовоздушной обороны на борту», — отметил генсек.

Ранее Йенс Столтенберг анонсировал увеличение бюджета НАТО до $946 млрд.