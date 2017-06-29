Власти Москвы считают разговоры о софинансировании рекультивации полигона ТБО «Кучино» в Балашихе «не совсем корректными». Более того, как отмечают в пресс-службе мэрии Москвы, свалка находится за чертой города.

«За весь мусор, который мы как столица вывозим, мы платим очень большие деньги. В плату за вывоз мусора и его приемку уже включена его рекультивация. Поэтому говорить о каких-то дополнительных деньгах не совсем корректно. К тому же этот полигон находится не на территории города Москвы, он не принадлежит городу», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что необходимые для рекультивации средства ранее были заложены в тарифах на утилизацию мусора.

Ранее Министерство экологии Московской области попросило столицу участвовать в финансировании рекультивации балашихинского полигона, так как 90% свалки — это коммунальные отходы Москвы. По предварительным оценкам, на данную процедуру может уйти не менее 4 млрд рублей. 70% этой суммы президент РФ поручил выделить из федерального бюджета.

Сегодня на территорию полигона уже начали завозить чистый грунт. На данный момент свалку консервируют до процедуры рекультивации.