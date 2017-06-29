Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запросе к Москве о проведении брифинга по учениям «Запад-2017» в рамках Совета Россия–НАТО, заседание которого планируется провести до конца лета.

По его словам, России было предложено несколько дат, ожидается их согласование и последующее проведение заседания совета.

«Мы запросили проведение брифинга по учениям «Запад-2017» на заседании Совета Россия–НАТО. Мы работаем над проведением встречи до летнего перерыва», — сказал Столтенберг журналистам.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.

В марте Столтенберг заявлял, что НАТО стремится увеличить частоту проведения заседаний Совета Россия–НАТО. В 2016 году удалось провести три такие встречи. Первая встреча в этом году состоялась в марте.