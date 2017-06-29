Страны Евросоюза (ЕС) собираются выступить «единым фронтом» на предстоящем саммите «большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

«Мы намерены укреплять международный правопорядок. Страны ЕС выступят единым фронтом на саммите G20», — сказал Туск на пресс-конференции.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала подобную позицию.

«Мы, европейские участники «двадцатки», настроены вместе с остальными внести вклад в то, чтобы направить согласованный сигнал по итогам саммита», — сказала она.

При этом Меркель отметила, что существуют разногласия с США по климатическому вопросу, который обязательно будет осуждаться на саммите.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. Ранее сообщалось, что на его полях президент России Владимир Путин может провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.