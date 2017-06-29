Суд арестовал студента МГИМО по обвинению в причастности к смерти байкера
Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого в причастности к смерти мотоциклиста на Кутузовском проспекте, до 26 августа.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС решение судьи.
Смелов, который находился на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, стал, по версии следствия, отнимать во время движения и выкручивать руль у девушки, находившейся за рулем. В результате его действий и произошла авария, передает RT.
«Следствием собраны достаточные доказательства вины Смелова, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку», — отметил следователь.
Следственный комитет возбудил накануне уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте.
Напомним, ЧП произошло на западе Москвы в понедельник в час ночи. После аварии виновник скрылся с места происшествия, однако его удалось быстро задержать.
Ректорат МГИМО ранее выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате ДТП байкера.