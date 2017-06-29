Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого в причастности к смерти мотоциклиста на Кутузовском проспекте, до 26 августа.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС решение судьи.

Смелов, который находился на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, стал, по версии следствия, отнимать во время движения и выкручивать руль у девушки, находившейся за рулем. В результате его действий и произошла авария, передает RT.

«Следствием собраны достаточные доказательства вины Смелова, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку», — отметил следователь.

Следственный комитет возбудил накануне уголовное дело по факту ДТП на Кутузовском проспекте.

Напомним, ЧП произошло на западе Москвы в понедельник в час ночи. После аварии виновник скрылся с места происшествия, однако его удалось быстро задержать.

Ректорат МГИМО ранее выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате ДТП байкера.