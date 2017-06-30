Востребованность такси среди россиян, по данным Росстата, постоянно растет. Так, в 2014 году услугами таксистов воспользовались 22 млн человек, в 2015-м — 27 млн, а в 2016-м — 45 млн. При этом количество пассажирских перевозок в городском общественном транспорте стабильно снижается на несколько процентов. Эксперты объясняют такую динамику уменьшением количества автобусов и троллейбусов, ростом стоимости проезда в них. При этом на такси цены, наоборот, снижаются. В итоге небогатые люди по возможности предпочитают поездке пешую прогулку, а люди со средним достатком всё чаще выбирают такси.

По официальной статистике, количество перевезенных автобусами пассажиров с 2014 по 2016 год снизилось примерно на 2% и составило 11,296 млрд пассажиров. Число пассажиров метро снизилось еще больше — на 3,4%, до 3,312 млрд человек, трамваев — на 10%, до 1,397 млрд, а троллейбусов — на 18%, до 1,483 млрд.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (Роспрофтрансдор) Владимир Ломакин рассказал «Известиям», что снижение пассажирских перевозок на городском транспорте связано с двумя причинами. Во-первых, крупные транспортные предприятия из-за недостатка финансирования закрываются. То есть трамваев, троллейбусов и автобусов становится меньше. Правда, что касается автобусов — эту нишу заполняют частные перевозчики, иногда это «серые» предприятия, которые не предоставляют отчетность в Росстат.

Вторая причина — рост тарифов на городской транспорт. Например, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года он составил около 9%. Из-за этого люди с низким доходом стали больше экономить и ходить пешком.

— Реальные доходы населения не растут в отличие от потребительских цен в целом и на проезд в городском транспорте в частности. Например, пенсионеры, чтобы хоть немного сэкономить, лишний раз пройдутся пешком или вообще останутся дома. Ведь бесплатный проезд в общественном транспорте для них действует не во всех городах, — сказал Владимир Ломакин.

Он отметил, что даже с учетом роста тарифов только за счет граждан невозможно окупить работу автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Общественный муниципальный транспорт — это изначально расходная статья государства, — сказал председатель Роспрофтрансдора.

Владимир Ломакин пояснил, что максимальный тариф на проезд в муниципальном транспорте устанавливают региональные комиссии. А вот цены на услуги таксистов регулируются только рынком.

— Сейчас такси стало очень доступным. Фактически, мы видим демпинг в этой сфере. Если в московском автобусе проезд стоит около 50 рублей, поездка на такси на небольшое расстояние обойдется в 99 рублей. То есть если найдешь попутчиков, то еще и сэкономишь, — пояснил эксперт.

Председатель Межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин отметил, что в большинстве регионов стоимость поездки в такси сравнима с тарифами муниципального транспорта. Такая тенденция начала складываться в 2011 году, с приходом на рынок крупных агрегаторов, которые борются за клиентов за счет снижения цены.

— Цена поездки в такси сейчас даже ниже себестоимости. В итоге машина приходит в негодность уже через год, один водитель уходит, а его место занимает другой, — сказал эксперт.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в связи с напряженностью на рынке труда, сложившейся в последние годы, желающих стать таксистами слишком много. Ведь это первое, что приходит на ум, когда нужно подработать.

— После введения с 1 июня штрафов за допуск к работе в такси водителей, не имеющих российских удостоверений, количество машин только в Москве и области сократилось на 20%, цены на поездки стали выравниваться. Однако уже сейчас всё вернулось к исходной точке, — сказал Ярослав Щербинин.

Он подчеркнул, что из-за низкой стоимости поездок на такси снижается их безопасность: водители уставшие, машины изношенные, а предрейсовые осмотры не проводятся.

Однако со стороны пассажиров все-таки больше претензий к городским автобусам и троллейбусам, нежели к такси.

— Городской общественный транспорт старый и неудобный. При этом тарифы растут. Перемещаться в такси намного комфортнее и быстрее. А благодаря высокой конкуренции эта сфера совершенствуется: можно оставить отзыв о водителе, расплатиться по безналичному расчету, — сказал зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, городскому транспорту необходимо адаптироваться под запросы пассажиров за счет повышения комфорта и разработки удобных маршрутов.

На момент подписания номера Минтранс не предоставил комментария данных Росстата.