Онкологическая больная из Мурманской области Дарья Старикова, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии», заявила, что чувствует себя лучше, проходя лечение в НИИ имени Герцена в Москве.

Девушка рассказала, что часто звонит своим родственникам — маме и дочке, отдыхающим сейчас на море. Гендиректор Московского НИИ имени Герцена Минздрава России Андрей Каприн заявил, что после возвращения с отдыха дочь сможет посетить маму и пробыть с ней несколько дней.

«У меня есть стимул излечиться, у меня есть для кого — для моей дочери. В конце концов я хочу увидеть, как мой ребенок пойдет в школу, как закончит ее... Я хочу быть рядом с ней на всех этапах ее жизни», — сказала Дарья Старикова, которая сообщила также, что чувствует себя прекрасно.

Напомним, Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратилась к Путину в ходе «прямой линии» 15 июня. У девушки диагностировали рак четвертой стадии, а до этого ставили ошибочный диагноз «межпозвоночный остеохондроз». После «прямой линии» больную доставили в реанимацию районной больницы, а затем перевели на лечение в Москву.