Оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил свои выступления в Венской опере по состоянию здоровья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе театра.

«Из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои запланированные на предстоящий сезон-2017/18 выступления в Венской государственной опере», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Пока не сообщается, кто заменит Хворостовского в спектаклях «Бал-маскарад», «Отелло» и «Риголетто», сообщает телеканал «360».

Сотрудники государственной оперы пожелали певцу много сил и отметили, что мысленно находятся с ним и его семьей.

Напомним, Дмитрий Хворостовский объявил в конце июня 2015 года о том, что страдает от опухоли мозга. Певец прошел с тех пор несколько курсов химиотерапии.