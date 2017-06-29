Президент РФ Владимир Путин встретился 29 июня в Кремле с вице-канцлером, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. В ходе переговоров стороны обсудили предстоящий в Гамбурге саммит «большой двадцатки». Глава МИД ФРГ выразил надежду на то, что в рамках этого мероприятия немецкой стороне удастся организовать встречу лидеров России и США.

Руководитель МИД ФРГ прибыл в Россию для участия в конференции городов-партнеров двух государств - она стартовала накануне в Краснодаре, и Зигмар Габриэль открыл ее совместно со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это уже второй за месяц визит главы германского МИД в Россию - и его вторая встреча с Владимиром Путиным. В начале июня вице-канцлер Германии посетил Санкт-Петербургский экономический форум, в ходе которого у него состоялась встреча с российским лидером, после чего Владимир Путин и Зигмар Габриэль поужинали в компании экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Президент РФ начал встречу с того, поблагодарил министра за приезд и работу, проделанную им в сфере выстраивания двусторонних отношений.

- Должен сказать, что и на общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности. Растет товарооборот: в этом году он впервые вырос на значительную величину; за первый квартал этого год вырос. Есть и другие положительные тенденции, мы этому очень рады, надо это закреплять. Надеюсь, что и ваш визит тоже будет этому способствовать, - сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что скоро в Гамбург приедут главы ведущих государств мира.

- Федеративная Республика готовится принять большой форум – форум «Большой двадцатки» (пройдет с 7 по 8 июля – «Известия»). Мы разделяем приоритеты, которые выбраны Германией, и всячески будем делать всё, что в наших силах, для того чтобы реализовывать договоренности, которые, уверен, будут достигнуты в ходе этой совместной работы, - сказал президент РФ.

Зигмар Габриэль выразил надежду, что саммит G20 пройдет успешно и принесет пользу мировому сообществу.

- Саммит «Группы двадцати» на самом деле будет очень крупным мероприятием, и мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать, например, президента США (Дональда Трампа – «Известия») с вами. И мы надеемся на то, что по вопросам защиты климата мы достигнем совместной договоренности. Мы очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там представлены, - заявил министр.

Напомним, ранее Зигмар Габриэль возглавлял СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - одна из крупнейших партий ФРГ, входящая в правящую Большую коалицию) и рассматривался как вероятный кандидат партии на пост канцлера ФРГ на сентябрьских выборах в Бундестаг. Однако съезд партии в марте 2017 года отдал предпочтение другому претенденту - Мартину Шульцу, который стал и кандидатом на пост главы государства, и возглавил СДПГ.

Мнение экспертов

Немецкий политолог и научный директор Германо-Российского форума Александр Рар считает, что встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге следует придать большое значение. - Если встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится – это станет катастрофой. Она точно должна быть. Вопрос только в том, смогут ли российский и американский лидеры пообщаться плодотворно и наметить совместные сферы сотрудничества, - сказал "Известиям" Александр Рар. В Германии уверены, что Москве и Берлину, несмотря на различные точки зрения, следует совместными усилиями найти выход из сирийского кризиса. Об этом «Известиям» заявил один из основателей партии «Либерально-консервативные реформаторы» (ЛКР), европарламентарий Бернд Кельмель. - Я глубоко приветствую как прошедшие, так и предстоящие переговоры между российским и немецким правительствами, - сказал "Известиям" депутат Европарламента. - Нам важно поддерживать диалог - в частности, в областях наших общих интересов. Среди них - борьба с терроризмом, изменение климата и достижение стабильности на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии. Принудительная смена режима в Ираке и Ливии привела к хаосу внутри стран, а в случае с Ливией еще и к огромному потоку мигрантов, прибывающих в ЕС по сей день. Всем заинтересованным в решении этой проблемы - в том числе России и США - следует совместно развивать диалог в этом направлении и найти выход из ситуации. Я рассчитываю, что и правительство Германии внесет в это существенный вклад. В конце концов, этот вопрос в интересах ФРГ, поскольку в случае провала миграционный кризис еще больше осложнит ситуацию в Германии и всей Европе.

Восточное направление

Ранее в этот же день Владимир Путин провел полноформатные переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Главы государств договорились активизировать сотрудничество в самых разных сферах - строительстве метрополитенов в Ханое и Хошимине, модернизации вьетнамских железных дорог и сборка во Вьетнаме российских автомобилей ГАЗ, УАЗ и КамАЗ.

По оценкам президента РФ, между странами согласовано более 20 инвестпрограмм на сумму около 10 млрд долларов. 500 млн долларов выделит на несырьевые проекты российско-вьетнамский инвестиционный фонд – фармакология и сельское хозяйство. Как отметил на встрече лидер Вьетнама, Россия развивается, несмотря на введенные против нее санкции.