Новый памятник, который был открыт к 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в Сергиевом Посаде, возмутил местных жителей. Скульптуру, которая представляет собой танцующую вальс пару, посчитали неприличной.

Горожан возмутила излишняя анатомичность монумента «Завтра была война», где у девушки слишком тщательно очерчена грудь, сообщает телеканал «Звезда». А скульптор Евгений Антонов уверил, что ничего эротического в памятнике нет.

«Разве в жизни такого не бывает? Красивое молодое тело под одеждой не спрячешь. Это символ молодости», — указал отец Евгений.

Однако жителей Сергиева Посада эти пояснения не убедили, и они требуют вернуть на место памятника клумбу.