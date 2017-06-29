Россия примет меры и сделает всё возможное для защиты россиянина, которого захватили в плен на Украине, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктор Агеев ранее был взят в плен на Украине.

«Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут предприниматься меры по защите законных прав», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что Виктор Агеев добровольно вступил в ряды народной милиции республики и взят в плен украинскими диверсантами.