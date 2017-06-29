Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулигана, который обстрелял краской несколько автомобилей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел в четверг, 29 июня, на Ленинском проспекте. Злоумышленник обстрелял несколько машин краской из окна иномарки и вел себя агрессивно, сообщает телеканал «360».

По факту данной информации проводится проверка. По предварительной информации, мужчина мог стрелять из ружья для пейнтбола.