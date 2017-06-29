Владимир Путин рад развитию отношений между Москвой и Берлином, результатом которого является увеличение российско-германского товарооборота. Об этом президент РФ заявил на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем в Кремле.

Путин отметил, что, «несмотря на известные сложности» в отношениях между странами, товарооборот «впервые вырос на значительную величину». Кроме того, президент уверен, что это не единственная положительная тенденция.

«Мы этому очень рады, надо это закреплять, надеюсь, что и ваш визит тоже будет этому способствовать», — сказал Путин министру иностранных дел ФРГ.

Ранее стало известно, что Зигмар Габриэль надеется организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20, отметив, что Германия надеется на достижение договоренностей по климату.

«Федеративная республика готовится принять большой форум — «большой двадцатки». Мы разделяем приоритеты, которые выбраны. Всячески будем делать всё, что в наших силах, чтобы реализовывать договоренности, которые, уверен, будут достигнуты в ходе этой совместной работы», — ответил Путин.