Фестиваль Moscow Flower Show открылся в «Музеоне»
VI Московский Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show открылся в парке искусств «Музеон» в Москве
Тысячи видов цветов украсили парк
В фестивале приняли участие дизайнеры из Португалии, Вьетнама, Англии и других стран
Moscow Flower Show объединил более 200 специалистов в сфере ландшафтного дизайна, садоводства и цветоводства
Для гостей фестиваля будут работать арт-маркет, флора-маркет и экомаркет
В рамках деловой программы фестиваля пройдет Международный парковый форум, программа которого включает лекции зарубежных и российских спикеров, презентации и мастер-классы
Тема Moscow Flower Show 2017 — «Жизнь в стиле ЭКО»
В рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна для школьников — «Планета цветов»
Moscow Flower Show — самая масштабная выставка ландшафтного дизайна в Росиии
Композиция «Поехали!», созданная восьмилетними школьницами Елизаветой Душко и Софией Бежевец и представленная на международном конкурсе School Show Garden Challenge в Великобритании
На фестивале можно не только полюбоваться садами и цветами, но и приобрести растения
Фестиваль продлится в Москве до 9 июля