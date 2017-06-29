Завтрак с заместителем министра МВД Украины Анастасией Деевой продали на благотворительном аукционе за $383, или 10,010 тыс. гривен. Об этом сообщил представитель электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro на странице в Facebook.

Изначально победителем торгов стала Елена Фесюн, предложившая заплатить за завтрак с 23-летней Деевой 11 млн гривен. Однако позже женщина заявила, что ошиблась, и отменила заявку. Таким образом, победителем аукциона признали участника со следующей по величине ставки. В результате замены завтрак с 23-летней Деевой выиграл Владислав Солошенко за 10,010 тыс. гривен, сообщает RT.