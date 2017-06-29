На территории сервисного локомотивного депо Курска 28 июня произошел взрыв. Как сообщает KurskCity.ru, ожоги получили трое рабочих.

Установлено, что мужчины удаляли мазут с приямка скатоподъемного механизма, используя нефтяной растворитель. Пары вещества скопились в канаве, и после начала работы двигателя от проскочившей искры прогремел взрыв.

Сотрудники были госпитализированы с места происшествия с ожогами второй-третье степени, с повреждениями 70-80% поверхности тела. По факту ЧП проводится проверка на предмет соблюдения норм охраны труда и пожарной безопасности.