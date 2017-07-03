46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую «Известиям» предоставил Минстрой. Введение денежных штрафов, по оценке ведомства, позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве. По мнению экспертов, подобные меры воздействия необходимы, особенно в нынешней экономической ситуации. Штрафы, считают они, могли бы быть еще жестче и распространяться также и на глав городских администраций.

С 2014 года министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий. По оценке Минстроя, за 2014–2015 годы 46 регионов Российской Федерации обязали вернуть выделенную им финансовую поддержку в размере 540,7 млн рублей. От выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

СПРАВКА «Известий»: Больше всего штрафов за невыполнение программы расселения из аварийного жилья было начислено Архангельской области — 84,9 млн рублей. Тверской области пришлось выплатить 67,3 млн рублей, Коми — 61,5 млн рублей, Карелии — 57,8 млн рублей, Ивановской области — 43,2 млн рублей, Забайкальскому краю — 36,8 млн рублей, Томской области — 37,6 млн рублей, Псковской области — 18,3 млн рублей, Вологодской области — 18,8 млн рублей.

В то же время 37 регионов показали темп реализации программы выше запланированного. В их числе Татарстан, Белгородская, Брянская, Владимирская, Новосибирская, Сахалинская, Курская, Орловская, Новгородская области, Хабаровский край.

Регионы возвращают средства в случае недостижения ими целевого показателя «Общая площадь, подлежащая расселению» (начиная с целевого показателя за 2014 год), установленного распоряжением правительства № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда». Сумма, которую необходимо вернуть в бюджет, складывается из расчета 5 тыс. рублей за один день просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не было осуществлено. В случае срыва сроков предоставления в Фонд ЖКХ отчетности о ходе реализации региональных программ накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки. В случае предоставления недостоверной отчетности субъект обязан выплатить 500 тыс. рублей за каждый факт представления недостоверной отчетности.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис в разговоре с «Известиями» пояснил, что меры финансовой ответственности были введены, чтобы обеспечить соблюдение регионами сроков расселения из аварийных домов.

— Конечно, эти меры приносят свой результат. Так, после создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со штрафами, среднегодовой темп вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн кв. м ежегодно. Что касается качества предоставляемого жилья— оно также выросло. Снижается доля жилья с выявленными недостатками, причем все недочеты ставятся на контроль до полного их устранения, — рассказал Андрей Чибис.

По мнению экспертов, меры воздействия могли быть еще жестче.

— Санкции очень правильные, и я считаю, что их надо ужесточать. У нас дефицит бюджета, мы умудряемся получить из федерального бюджета деньги, а их не осваивают. Мы проделали большую работу, чтобы продлить жизнь Фонда содействия реформированию ЖКХ, и, если сегодня фонд будет получать средства, а их не будут осваивать, это должно караться, — заявил «Известиям» президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

По его мнению, проблемы с расселением аварийного жилья часто связаны с позицией местного руководства, которое не торопится осваивать выделенные деньги.

— Есть активные руководители, а есть безразличные. Я считаю, за это должны быть жесточайшие наказания. Причем в большей степени должны отвечать не главы субъектов, а мэры, — сказал Игорь Шпектор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что в ряде регионов — например, в Татарстане — отнеслись к проблеме расселения аварийного жилья ответственно.

— Конечно, регионы-лидеры будут стараться расселять больше аварийного жилья, повышать требования к новым домам, чтобы не плодить «развалюхи», и получать дополнительные субсидии от федерального центра. Такие территории безаварийного жилья должны служить другим субъектам примером. Это прогрессивная логика, — полагает Александр Сидякин.

В то же время, как рассказал «Известиям» Игорь Шпектор, в ряде регионов программа сегодня «буксует».

— Например, я был с проверкой в Забайкальском крае — там нужно было делать возврат до 200 млн. Проблемы имеются в Архангельске и Коми, очень сложная ситуация в Братске, — сообщил он.

По данным Минстроя, на 1 февраля 2017 года в России расселено более 71% от запланированного на 2014–2017 годы объема аварийного жилья — 7,96 млн кв. м, где проживало 508,15 тыс. человек. Полностью расселили все объемы жилья, признанного аварийным в 2012 году, Ингушетия, Московская, Калининградская, Рязанская и Магаданская области, а также Москва и Санкт-Петербург.