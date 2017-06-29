Двухдневный международный фестиваль «Река Великая» откроется в городе Опочка Псковской области 30 июня. Девиз фестиваля «Без памяти — нет традиций, без традиций — нет культуры, без экологии — нет жизни».

Фестиваль посвящен возрождению исторических традиций северо-западной России. Это также действующая площадка для деловых встреч, обсуждения экологических проблем региона, установления контактов и новых знакомств и просто связи между народами, сообщает Псковское агентство информации.

Организаторы уверяют, что на фестивале каждый найдет себе что-то по душе, ведь мероприятие рассчитано на все возрастные категории граждан. Развлекательная часть фестиваля поражает масштабами. Здесь пройдут мастер-классы, ярмарки и выставки. Зрители смогут попробовать блюда национальной кухни. Для детей пройдет анимационная программа. Также в программе заявлены театрализованные представления, спортивные состязания, концерты артистов и дискотеки.