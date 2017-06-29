Работы по оборудованию котельной Кромской центральной районной больницы (ЦРБ) планируется завершить к началу осени. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 31 августа 2017 года. До 15 сентября котельная должна пройти пусконаладочные работы и апробацию, чтобы успешно войти в отопительный период.

Как сообщает InfoOrel.ru, проект строительства новой модульной котельной был включен в межведомственную областную программу по модернизации системы отопления учреждений здравоохранения в 2014 году по поручению губернатора Орловской области Вадима Потомского. На оборудование медучреждения необходимым сооружением из областного бюджета было выделено порядка 22 млн рублей.

Новая модульная котельная оснащена современным оборудованием, благодаря которому будут достигнуты самые высокие показатели энергосбережения.

На сегодняшний день в Кромской ЦРБ функционирует шесть отделений. Медучреждение оказывает амбулаторно-поликлиническую (как плановую, так и экстренную), а также круглосуточную стационарную медицинскую помощь.