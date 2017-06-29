Директор по связям с общественностью «МегаФона» Петр Лидов покинет компанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких знакомых специалиста, получившего от HR-службы оператора предложение занять соответствующую вакантную должность.

Лидов сейчас находится в отпуске, на работу он не вернется, рассказали собеседники издания. Также один из источников сообщил, что в компании уже давно были «не очень довольны» Лидовым, поскольку он долгое время совмещал должность PR-директора с работой телеведущего.

Руководству «МегаФона» также не понравилась стратегия, которую выбрал Лидов для освещения двух крупных сбоев, которые произошли недавно в работе сетей мобильного оператора, в результате которых абоненты не могли совершать звонки.

Последней каплей в принятии решения об увольнении Лидова стал его некорректный твит об участниках июньских протестных акций, в котором последний назвал их малолетними дегенератами. Некоторые пользователи и организации пригрозили даже уйти из-за этого твита от «Мегафона» к конкурентам, передает BFM.RU.

Следует отметить, что уже на следующий день Лидов извинился перед читателями.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) 15 июня 2017 г.

Сам Петр Лидов не стал комментировать слухи о своем увольнении.